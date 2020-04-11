Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 апреля, посетил передовые позиции украинских войск в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Зеленский, в частности, побывал на участке разведения сил и средств сторон № 3 “Петровское” и ознакомился с оперативной обстановкой. Ему доложили, что в последнее время “ситуация здесь контролируемая и спокойная”.

В связи с этим глава государства проинформировал, что сейчас идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон.

“Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир”, – заявил Зеленский.

В ходе поездки ему также рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.

Затем глава государства посетил одну из частей, где вручил нескольким военным подарки в знак благодарности за службу.

Кроме того, Зеленский посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка – Донецк. Этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 “Град” 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.