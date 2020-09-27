Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем в большинстве областей местами грозы, град. В течение суток 27 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с.
На западе Украины температура воздуха составит от +15 °C до +18 °C, на остальной территории стране – до +26 °C.
27 сентября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой), Сумской и Ровенской областях, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- На этих выходных, 26 – 27 сентября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы, ветер, град.