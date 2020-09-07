В Украине в понедельник, 7 сентября, погода будет солнечной на большей территории страны. Грозовые дожди ожидаются лишь в западных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха составит от +18 до +28 тепла, а ночью от +12 до +15 градусов.

В центральных и северных регионах днем ожидается от +26 до +30 тепла, ночью будет до +12…+16 градусов.

На юго-востоке Украины днем ожидается от +26 до +30 тепла, а ночью от +12 до +19 градусов.

В столице в этот день ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +29, ночью до +16.