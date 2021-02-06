Мороз до -16: стало известно, какой будет погода в выходные

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу в южной части, на Прикарпатье и в Винницкой области прогнозируется снег, в Карпатах местами значений снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 6-13 °С мороза, в северных и центральных областях местами до 16 °С мороза; днем 1-8 °С мороза; на Закарпатье и юге Одесской области дожди температура ночью 0-5 °С тепла.

В воскресенье, 7 февраля, ожидается ухудшение погодных условий: снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значений снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед.

Температура ночью 13-20 °С мороза, днем 7-14 °С мороза, в южной части и на Прикарпатье ночью 3-10 °С мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла. На дорогах страны гололедица.