Патрульная полиция Украина предупредила водителей о значительном ухудшении погоды, в связи с чем просит их по возможности не ездить на собственных авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“Синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье – снег с дождем и гололед”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 и 9 февраля непогода только наберет обороты: в частности, почти во всех регионах, кроме юга, прогнозируют сильный снег и метель. На юге и Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега, на Закарпатье – дождь. Из-за этого на дорогах будет гололедица.

Также патрульные предупреждают о возможности ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов в столице или в регионах, чтобы “предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб”. Также полиция призывает по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте.

“Во время непогоды дорожная спецтехника будет работать над обеспечением бесперебойного движения по дорогам государственного значения. “Укравтодор” совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Национальной полицией могут вводить временные ограничения в движении грузового транспорта и пассажирских автобусов”, – рассказали правоохранители.

К тому же коммунальные организации обрабатывают поверхности автодорог противогололедными материалами.

“Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено”, – отметили в патрульной полиции и напомнили, что в случае проблем на дороге надо звонить на линию “102”.