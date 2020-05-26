Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью в западных областях без существенных осадков, а днем на Закарпатье и Прикарпатье местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +6-11 °C, днем +12-17 °C, на западе и юге Украины до +20 °C; на высокогорье Карпат на протяжении суток от +2 °C до +7 °C.
- 25 мая днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди.
- 24 мая в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозировался кратковременный дождь.
- 24 мая на горе Поп Иван Черногорский, в Карпатах, выпал снег.