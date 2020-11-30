Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях днем прогнозируются значительные осадки, налипание мокрого снега, местами гололед.

Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны порывы 15-20 м / с.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях от 2 °C до -3 °C (ночью до -5 °C), на высокогорье Карпат -5-10 °C, на остальной территории от -1 °C до +4 °C (днем на юге до +8 °C).