Сегодня в Украине преимущественно без осадков

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Отмечается, что в ближайшие сутки территория Украины будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления – антициклона PEGGY. Поэтому по всей территории страны будет преобладать погода без осадков.
Ветер ожидается преимущественно северный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
В Киеве осадков также не предвидится. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.
- Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.