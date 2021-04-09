Сегодня в Украине преимущественно без осадков

Сегодня, 9 апреля, по всей территории Украины будет преобладать погода без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что в ближайшие сутки территория Украины будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления – антициклона PEGGY. Поэтому по всей территории страны будет преобладать погода без осадков.

Ветер ожидается преимущественно северный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве осадков также не предвидится. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.