Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, средняя месячная температура в апреле предусматривается 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в апреле обычно составляет 7-11° тепла, в горных районах 2-6 ° тепла.

Абсолютный минимум температуры составлял 6-16° мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 17-22° мороза, на Львовщине и крайнем юге местами 3-5° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха был на уровне 26-33° тепла, в горах 21-22° тепла.