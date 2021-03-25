Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, средняя месячная температура в апреле предусматривается 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла, что близко к средним многолетним значениям.
В то же время, месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в апреле обычно составляет 7-11° тепла, в горных районах 2-6 ° тепла.
Абсолютный минимум температуры составлял 6-16° мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 17-22° мороза, на Львовщине и крайнем юге местами 3-5° мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха был на уровне 26-33° тепла, в горах 21-22° тепла.
- Сегодня, 25 марта, в южных, восточных и частично центральных областях Украины (Черкасской и Кировоградской) ожидается снег с дождем; в центре и на востоке – малооблачная погода.