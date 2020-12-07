Сегодня, 7 декабря, в Украине будет солнечная погода, мороз до -4 °C; на Закарпатье тепло - от +9 °C до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На всей территории страны осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в западных областях и Приазовье 17-22 м/с.

Температура ночью -6-11 °C, в западных областях местами 0-5 ° мороза; днем от -4 °C до + 1 °C, на Закарпатье + 7-11 °C.

В Киеве и области 7 декабря осадки не прогнозируются. В столице ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -6-8 °C, днем -2-4 °C. На Киевщине ветер юго-восточный, 7-12 м /с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -6-11 °C, днем от -4 °C до + 1 °C.