Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +10..+15 °C, на юге до +19 °C, днем +23..+28 °C; в Карпатах ночью +6..+11 °C, днем +15..+20 °C.
3 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Львовской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 2 августа практически по всей территории Украины прогнозировалась ясная погода, лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях днем кратковременные дожди.
- Ранее сообщалось, что в августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значений.