В выходные в Украине ожидаются жара: температура днем составит от +17 до +35. При этом прогнозируются грозы и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 13 июня, днем на большей части территории страны ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Температура ночью от +16 до +21, в Карпатском регионе от +14 до +18; днем от +27 до +33, на востоке страны до +35, в южной и западной частях от +25 до +30. Ветер юго-восточный, северо-восточный 7-12 м/с.

В Киеве вечером 13 июня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью +18-20, днем +30-32. В Киевской области вечером также вероятны осадки. Температура ночью +15-20, днем +28-33.

В воскресенье, 14 июня, днем и ночью по всей территории страны ожидается дождь, местами с грозами; на Прикарпатье ночью ожидается мокрый снег.

Температура ночью от +16 до +19, в Карпатском регионе от +13 до +16; днем от +25 до +30, на востоке страны до +31, в южной +22 до +28, в западной части от +22 до +24. Ветер переменных направлений 7-12 м/с.

В Киеве и области 14 июня местами значительные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью +14-19, днем +23-28.