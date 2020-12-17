Ближайшей ночью и утром, в пятницу, 18 декабря, в западных, северных и центральных областях - туман.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

“Ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)”, – говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия прогнозируются для Киева и области: вечером 17 декабря, ночью и утром 18 декабря туман, видимость 200-500 метров.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что высокое атмосферное давление охватил большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало.

“Только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем ожидаются влажные очага. В пятницу в Украине также без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров”, – сообщила Диденко.

Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от -2 ° до + 3 °. В южной части и на западе Украины будет теплее, + 2 ° … + 6 °.

Свежей ожидается погода на северо-востоке – Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской. Максимальная температура воздуха не превысит 0 ° … -3°.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​+ 1 ° … + 3 °.

В субботу погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.