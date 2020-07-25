В выходные, 25 и 26 июля, в Украине ожидается теплая погода, а в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 25 июля, дожди ожидаются в западных областях. Температура воздуха повысится до 31-33 градуса тепла.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем прогнозируется до 26-28 градусов тепла, а ночью 15-17.

В воскресенье, 26 июля, дожди пройдут на западе страны, а также в Сумской и Черниговской области. Температура воздуха на западе прогнозируется 24-26 градусов тепла, на юге – 31-33 градуса, а ночью 12-14.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха поднимется до 26-28 градусов тепла, а ночью 15-17.