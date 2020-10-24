В выходные, 24 и 25 октября, в Украине ожидаются дожди и незначительное снижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу на западе и севере Украины ожидаются небольшие дожди. Там температура воздуха прогнозируется на уровне 12-16 градусов тепла, а ночью –+5-+9.

В центре и на востоке Украины днем будет 15-18 градусов тепла, а ночью до +7-+10. В южных областях днем ожидается 18-21 градус тепла, а ночью – +10-+12.

В воскресенье осадков в Украине не ожидается. На западе и севере страны днем прогнозируется 9-13 градусов тепла, а ночью – +5-+9.В центре страны днем будет +13-+16, а ночью – +7-+10. На востоке и юге днем ожидается 15-18 градусов тепла, а ночью – от +8 до +12.