Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Уточняется, что в столице ожидаются шквальные порывы ветра до 20 метров за секунду, а также дожди и град.
Киевлянам и гостям города рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут выпасть наружу. На улице в Киеве советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.
Помимо того, киевлянам рекомендуют отключить во время грозы телевизор от антенны и выключить всю электрическую технику.
В том случае, если гроза застала на природе, в КГГА советуют отойти от одиноких деревьев, водоемов или вышек, а также спуститься в низину. Группам людей советуют расположиться по одному и снять с себя металлические предметы.
В случае травмирования в результате падения веток или деревьев следует обращаться в экстренные службы по номерам 101 или 103.
- Ранее сообщалось, что в выходные в Украине ожидается жара: температура днем составит от +17 до +35. При этом прогнозируются грозы и шквалы.