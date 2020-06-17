Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Уточняется, что в столице ожидаются шквальные порывы ветра до 20 метров за секунду, а также дожди и град.

Киевлянам и гостям города рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут выпасть наружу. На улице в Киеве советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.

Помимо того, киевлянам рекомендуют отключить во время грозы телевизор от антенны и выключить всю электрическую технику.

В том случае, если гроза застала на природе, в КГГА советуют отойти от одиноких деревьев, водоемов или вышек, а также спуститься в низину. Группам людей советуют расположиться по одному и снять с себя металлические предметы.

В случае травмирования в результате падения веток или деревьев следует обращаться в экстренные службы по номерам 101 или 103.