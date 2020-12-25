Если театр начинается с вешалки, то праздничный стол, безусловно, с закусок. Они спасают в ожидании основного блюда или когда еще не все гости собрались, а уже хочется перекусить. Буквы предлагают 7 вариантов, что приготовить в качестве закуски на праздники.

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Террин из свеклы и козьего сыра

Ингредиенты

6 штук крупного буряка

3 упаковки мягкого козьего сыра по 125 г

2 столовые ложки нарезанного свежего укропа плюс дополнительно для подачи

1 столовая ложка жареного и крупно нарезанного фундука

Выстелите форму для хлеба размером 20 x 10 см пищевой пленкой так, чтобы свес был достаточным, чтобы полностью покрыть террин.

Очистите и нарежьте свеклу, затем переложите в жаростойкую миску. Добавьте немного воды, накройте пищевой пленкой и поставьте в микроволновую печь на 10-12 минут до готовности. Либо запеките в духовке до готовности.

Тем временем взбейте козий сыр и укроп лопаткой до однородности. Приправить черным перцем по вкусу, накройте крышкой и остудите.

Осторожно с помощью мандолины или очень острого ножа нарежьте приготовленную свеклу на ломтики шириной 3-4 мм. Уложите слой ломтиков свеклы на дно формы – возможно, вам придется обрезать некоторые по размеру. Создайте слой по бокам. Нанесите тонкий слой смеси козьего сыра на свеклу внизу, затем покройте еще одним слоем свеклы. Продолжайте, пока не дойдете до верха формы и не закончится козий сыр. В завершение нанесите последний слой свеклы, заправив края вниз по бокам формы для ровного края. Накройте свисающей пищевой пленкой, сверху поставьте утяжелитель (подойдет пачка соли). Оставьте в холодильнике минимум на 4 часа, желательно на ночь.

Осторожно извлеките террин из формы и снимите пищевую пленку. Используйте очень острый нож, чтобы нарезать кусочками, а затем подавать, посыпав орехами и укропом.

Авокадо на гриле с хумусом

Ингредиенты

400г консервированного нута

¼ ч.л. копченой паприки

¼ ч. л. молотого тмина

¼ ч. л. молотого кориандра

1/8 чайной ложки кайенского перца

3½ столовые ложки оливкового масла

4 столовые ложки тахини

½ лимона, сок

1 средний зубчик чеснока, измельченный

½ столовой ложки пасты из хариссы плюс 1 чайная ложка для украшения

100 г греческого йогурта

4 спелых авокадо

2 столовые ложки крупно нарезанных листьев кориандра для украшения

Разогрейте духовку до 200 ° C. Слейте воду и промойте банку с нутом и отложите половину в сторону. Вторую половину промокните и перемешайте с копченой паприкой, тмином, кориандром, кайенским перцем и ½ столовой ложки оливкового масла. Приправьте и разложите на противне. Готовьте 30 минут, переворачивая, до хрустящей корочки.

Тем временем поместите оставшуюся половину нута в кухонный комбайн с 2 столовыми ложками оливкового масла, 2 столовыми ложками тахини, лимонным соком, чесноком и приправой. Смелите и добавьте немного воды, если она кажется слишком густой. Переложите в миску и перемешайте с пастой из хариссы.

Смешайте йогурт с оставшейся тахини. Добавьте приправы и отложите.

Авокадо разрежте пополам и удалите косточки. Смажьте мясную сторону 1 столовой ложкой оливкового масла, затем поместите их на горячий барбекю или сковороду на 4-5 минут, пока на всей поверхности не появятся темно-золотые отметины. Переложите в сервировочную тарелку и залейте хумус, затем сверху выложите жареный нут. Выложите оставшуюся хариссу как гарнир, затем посыпьте кориандром. Подавайте с йогуртом тахини.

Релеты из бекона, моцареллы и кусочков груши

Ингредиенты

85 г вяленого бекона

2 спелые груши, очищенные от сердцевины и нарезанные ломтиками

125 г моцареллы, нарезанной

6 свежих листьев чеснока или другой зелени для украшения

Разогрейте духовку до 180 ° C.

Выложите ломтики бекона на доску и разрежьте пополам вдоль. Положите по ломтику груши и моцареллы в середину каждого ломтика ветчины, затем заверните, чтобы получились небольшие рулетики.

Выложите на противень и поджарьте в духовке 5 минут. Украсьте зеленью.

Закуска из лосося и сыра с тостами

Ингредиенты

360 г ломтиков копченого лосося

200 г мягкого сыра

2 лимона

1/2 пучка зелени

2 спелых авокадо, очищенных от кожицы и нарезанных ломтиками

4 толстых ломтика белого хлеба

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2 маленьких формы-звездочки для вырезания хлеба

8 маленьких силиконовых формочек в виде полусфер для выпечки

Выложите 8 небольших формочек пищевой пленкой. Выложите каждый слой копченого лосося так, чтобы кусочки лосося доходили до верхней части форм. Охладите в холодильнике до необходимости.

Тем временем смешайте мягкий сыр, сок 1 лимона и нарезанную зелень. Заполните формы смесью мягкого сыра, положите сверху ломтики авокадо, сложите излишки лосося и охладите в холодильнике не менее 1 часа перед подачей на стол. Выложите закуски на маленькие тарелки для сервировки.

Для тостов разогрейте гриль до высокой температуры, вырежьте из хлеба 8 звездочек с и слегка поджарьте в течение 30 секунд – 1 минуты с каждой стороны. Вставьте нож между поджаренными краями, чтобы разделить каждую звездочку, чтобы у вас получилось 16.

Положите поджаренные стороны вверх и жарьте под грилем еще от 30 секунд до 1 минуты, пока они не станут золотистыми, а края не загнутся. Нарежьте оставшийся лимон дольками и подавайте с кусочками лосося и тостами Мельба. Украсьте блюдо зеленью.

Веганский веллингтон

Ингредиенты

250 г грибов, нарезанных ломтиками

3 зубчика чеснока, измельченного

1 средний красный лук, мелко нарезанный

100 г шпината

1 лист слоеного теста

46 г белой киноа

1 ч. л. перца и соли по вкусу

2 столовые ложки оливкового масла

2 веточки свежего розмарина

4 веточки тимьяна – только листья

2 листа шалфея – крупно нарезанные

½ ч.л.молотой корицы

1 яйцо

Разогрейте духовку до 220 C или на газу до 7.

Приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке и дайте ей остыть.

Тем временем нагрейте 2 столовые ложки масла на сковороде и добавьте лук и чеснок. Обжарить на среднем огне 2-3 минуты, пока не станет ароматным.

Уменьшите огонь и добавьте грибы, зелень, корицу, соль и перец. Перемешивайте на слабом или среднем огне 4-5 минут, пока грибы не подрумянятся.

Затем добавьте приготовленную киноа и шпинат и продолжайте тушить 2 минуты. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Раскатайте слоеное тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Выложите начинку из грибного фарша в центр и плотно скатайте в форме бревна. Переверните бревно так, чтобы шов смотрел вниз. Украсить тесто можно нарезав крест-накрест линии на расстоянии 1 см друг от друга.

Слегка смажьте поверхность теста взбитым яйцом.

Выпекайте Веллингтон в центре духовки 30-35 минут до золотистого цвета. Подавайте и наслаждайтесь!

Закуски Санты

Вам понадобятся

26 крекеров

13 ломтиков колбасы

125 г козьего сыра комнатной температуры

1 палочка сельдерея, тонко нарезанная

78 каперсов

Положите крекеры на сервировочную доску. Вырежьте из колбасы шапочку. Положите по одному кусочку на каждый крекер.

Положите мягкий козий сыр в кондитерский мешок и протяните белый ободок через край колбаски, затем нарисуйте бороду и точку на верхней части шляпы.

Сверху на бороду положите ломтики сельдерея, чтобы получились усы. Из каперсов сделайте глазки и носик.

Индейка с черносливом и беконом

Вам понадобятся

филе грудки индейки (около 500 г), нарезанные крупными кусками

8 сосисок из свинины

6 ломтиков некопченого бекона, разрезанного пополам

12 штук чернослива

2 веточки свежего розмарина

2 целых очищенных зубчика чеснока

Разогрейте духовку до 200 ° C ( вентилятор 180 ° C, газ 6). Поместите кусочки индейки в противень для запекания с сосисками для коктейля.

Оберните чернослив беконом и закрепите палочкой для коктейля. Добавьте в поднос с розмарином и чесноком.

Запекайте 35-40 минут, поливая соком несколько раз за время приготовления. Подавать с клюквенным соусом.

Рецепты из Sainsbury’s magazine