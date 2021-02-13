Якщо ви глянули прогноз погоди і вирішили, що тягнути свою половинку в ресторан в такий мороз негуманно, то святковий обід чи вечерю можна влаштувати і вдома. Букви пропонують кілька смачних і легких рецептів

Малиновый коктейль из просекко

Ингредиенты

2 ч.л. ликера с черной малиной

1 столовая ложка свежей малины

1 бутылка просекко

Выложите 1 чайную ложку малинового ликера в каждый бокал, затем добавьте несколько ягод малины.

Держите ложку в бокале над ликером и медленно влейте просекко, потянув ложку вверх, чтобы создать двухцветный эффект.

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Салат из апельсинов, зерен граната, сыра и орехов

Ингредиенты

1 чашка половинок пекана

1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога

соль и свежемолотый черный перец

2 столовые ложки меда

150 грамм рукколы

2 головки салата фризе, крупно нарезанные

1/2 головки радиккио, тонко нарезанного

2 апельсина

2 столовые ложки винного уксуса

2 столовые ложки дижонской горчицы

1/2 стакана оливкового масла

1/2 стакана зерен граната

30 г сыра фета, раскрошенного

Выстелите тарелку пергаментом. Перемешайте орехи пекан со специей для тыквенного пирога, 1/4 чайной ложки соли и небольшим количеством молотого черного перца в небольшой миске. Вылейте смесь в небольшую сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте на среднем огне, часто помешивая, пока специи не начнут подрумяниваться и не станут ароматными, 1–2 минуты.

Сбрызните 1 столовую ложку меда и варите, постоянно помешивая, 1-2 минуты, пока мед не начнет карамелизоваться, а орехи пекан хорошо им не покроются. Переложите на подготовленную тарелку, убедившись, что орехи пекан лежат ровным слоем и не уложены друг на друга. Дайте полностью остыть, около 20 минут.

Тем временем поставьте небольшую миску, в которую поместится 1 чашка заправки для салата, в центр большого блюда. Перемешайте рукколу, фризе и радиккио в большой миске. Распределите салатную смесь по кругу, чтобы она напоминала венок, вокруг миски на блюде. Очистите апельсин от кожуры и кожицы на дольки.

Разделите оставшийся апельсин пополам и выжмите сок в миску среднего размера (у вас должно получиться около 1/3 стакана). Смешайте уксус, дижонскую горчицу, оставшуюся 1 столовую ложку меда, 1/4 чайной ложки соли и немного молотого черного перца. Постоянно взбивая, медленно сбрызните оливковым маслом до образования эмульсии. Вылейте заправку в миску в центре тарелки.

Посыпьте сверху салатный венец медовыми орехами пекан, дольками апельсина, зернами граната и сыром фета.

Салат из орехов, груши и горгонзолы

Ингредиенты

100 гр грецкого ореха

3 столовые ложки прозрачного меда

2 ч.л. сахарного песка

морская соль (по вкусу)

2 спелые груши, очищенные

3 столовые ложки оливкового масла первого отжима

1 столовая ложка красного винного уксуса

175 г смешанных салатных листьев

100 г сыра горгонзола, нарезанного кубиками

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте грецкие орехи с 2 столовыми ложками меда, сахаром и небольшим количеством морской соли. Выложите орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и готовьте 8-9 минут до карамелизации. Дать немного остыть.

Тем временем нагрейте сковороду на плите до очень горячего состояния. Каждую грушу разрежьте на 8 долек и удалите сердцевину. Нанесите оставшийся мед на дольки груши. Слегка приправьте груши, затем жарьте по 2 минуты с каждой стороны.

Для заправки взбейте оливковое масло и уксус в небольшой миске с приправой.

Выложите смесь листьев салата на большое блюдо и разложите кубики горгонзолы, карамелизированные грецкие орехи и ломтики груши. Сбрызните заправкой и сразу подавайте.

Курица фаршированная кускусом и суxофруктами

Вам понадобится:

1 большая курица,

2-4 стакана готового куксуса,

2 луковицы,

200 г суxофруктов (курага, чернослив),

соль и перец по вкусу.

Для соуса:

6 столовых меда,

2 большиx раздавленныx зубчика чеснока,

1 ложка соуса “Чили”,

5 столовых ложек соевого соуса,

2 столовых ложки оливкового масла,

2 столовых ложки гранатового эстракта.

Варим кускус. Даем остыть. Пасируем лук. Когда он уже стал прозрачным добавляем кускус и суxофрукты, перемешиваем.

Курицу моем, солим и перчим. Начиняем смесь кускуса с сухофруктами. Выкладываем курицу в емкость для запекания.

Указанные ингридиенты смешиваем в соус. Половиной намазываем курицу и ставим ее в заранее разогретую духовку (190 градусов) минимум на час. Когда уже услышите запах смажьте птицу остатком соуса. И добросьте в емкость оставшийся кускус.

Остудите немного, нарежьте на курски и перемешайте с кускусом.

Паэлья с морепродуктами

Ингредиенты:

Рис (длиннозерный) 300 г

Морепродукты 400 г

Помидоры 4 шт

Бульон 1 л

Лук 1 шт.

Петрушка (пучок)

Лимон 1 шт.

Вино (белое сухое) 3 ст. л.

Оливковое масло 1 ст. л.

Куркума 1 ч. л.

Тимьян (сушеный) 1 ч. л.

Перец (паприка) 1 ч. л.

На сковороде обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте рис, паприку и тимьян. Перемешайте.

Налейте вино. Когда оно выкипит, вылейте бульон и добавьте нарезанные ломтиками помидоров.

Посыпьте сверху куркумой и оставьте готовиться на 15 минут, помешивая время от времени.

Добавьте замороженные морепродукты и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте на медленном огне около 5 минут, до готовности морепродуктов и риса.

Полейте блюдо соком половины лимона, украсьте петрушкой и ломтиками лимона.

Шоколадный тарт без выпекания



Ингредиенты

175 г мелко измельченного печенья

150 г несоленого масла

100 мл густых сливок

200 г черного шоколада, мелко нарезанного

40 г очищенных фисташек, нарезанных

В большой миске смешайте измельченное печенье с растопленным маслом. Тесто разложите по форме, сфомировав 2-3 см бортик.

Осторожно нагрейте сливки и оставшееся масло на сковороде на слабом огне до температуры чуть ниже точки кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, помешивая, пока он не растает.

Дайте смеси остыть 5 минут, затем вылейте в основу. Посыпьте фисташками и охладите 1-2 часа до застывания.