Малиновый коктейль из просекко
Ингредиенты
2 ч.л. ликера с черной малиной
1 столовая ложка свежей малины
1 бутылка просекко
Выложите 1 чайную ложку малинового ликера в каждый бокал, затем добавьте несколько ягод малины.
Держите ложку в бокале над ликером и медленно влейте просекко, потянув ложку вверх, чтобы создать двухцветный эффект.
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Салат из апельсинов, зерен граната, сыра и орехов
Ингредиенты
1 чашка половинок пекана
1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога
соль и свежемолотый черный перец
2 столовые ложки меда
150 грамм рукколы
2 головки салата фризе, крупно нарезанные
1/2 головки радиккио, тонко нарезанного
2 апельсина
2 столовые ложки винного уксуса
2 столовые ложки дижонской горчицы
1/2 стакана оливкового масла
1/2 стакана зерен граната
30 г сыра фета, раскрошенного
Выстелите тарелку пергаментом. Перемешайте орехи пекан со специей для тыквенного пирога, 1/4 чайной ложки соли и небольшим количеством молотого черного перца в небольшой миске. Вылейте смесь в небольшую сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте на среднем огне, часто помешивая, пока специи не начнут подрумяниваться и не станут ароматными, 1–2 минуты.
Сбрызните 1 столовую ложку меда и варите, постоянно помешивая, 1-2 минуты, пока мед не начнет карамелизоваться, а орехи пекан хорошо им не покроются. Переложите на подготовленную тарелку, убедившись, что орехи пекан лежат ровным слоем и не уложены друг на друга. Дайте полностью остыть, около 20 минут.
Тем временем поставьте небольшую миску, в которую поместится 1 чашка заправки для салата, в центр большого блюда. Перемешайте рукколу, фризе и радиккио в большой миске. Распределите салатную смесь по кругу, чтобы она напоминала венок, вокруг миски на блюде. Очистите апельсин от кожуры и кожицы на дольки.
Разделите оставшийся апельсин пополам и выжмите сок в миску среднего размера (у вас должно получиться около 1/3 стакана). Смешайте уксус, дижонскую горчицу, оставшуюся 1 столовую ложку меда, 1/4 чайной ложки соли и немного молотого черного перца. Постоянно взбивая, медленно сбрызните оливковым маслом до образования эмульсии. Вылейте заправку в миску в центре тарелки.
Посыпьте сверху салатный венец медовыми орехами пекан, дольками апельсина, зернами граната и сыром фета.
Салат из орехов, груши и горгонзолы
Ингредиенты
100 гр грецкого ореха
3 столовые ложки прозрачного меда
2 ч.л. сахарного песка
морская соль (по вкусу)
2 спелые груши, очищенные
3 столовые ложки оливкового масла первого отжима
1 столовая ложка красного винного уксуса
175 г смешанных салатных листьев
100 г сыра горгонзола, нарезанного кубиками
Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте грецкие орехи с 2 столовыми ложками меда, сахаром и небольшим количеством морской соли. Выложите орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и готовьте 8-9 минут до карамелизации. Дать немного остыть.
Тем временем нагрейте сковороду на плите до очень горячего состояния. Каждую грушу разрежьте на 8 долек и удалите сердцевину. Нанесите оставшийся мед на дольки груши. Слегка приправьте груши, затем жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
Для заправки взбейте оливковое масло и уксус в небольшой миске с приправой.
Выложите смесь листьев салата на большое блюдо и разложите кубики горгонзолы, карамелизированные грецкие орехи и ломтики груши. Сбрызните заправкой и сразу подавайте.
Курица фаршированная кускусом и суxофруктами
Вам понадобится:
1 большая курица,
2-4 стакана готового куксуса,
2 луковицы,
200 г суxофруктов (курага, чернослив),
соль и перец по вкусу.
Для соуса:
6 столовых меда,
2 большиx раздавленныx зубчика чеснока,
1 ложка соуса “Чили”,
5 столовых ложек соевого соуса,
2 столовых ложки оливкового масла,
2 столовых ложки гранатового эстракта.
Варим кускус. Даем остыть. Пасируем лук. Когда он уже стал прозрачным добавляем кускус и суxофрукты, перемешиваем.
Курицу моем, солим и перчим. Начиняем смесь кускуса с сухофруктами. Выкладываем курицу в емкость для запекания.
Указанные ингридиенты смешиваем в соус. Половиной намазываем курицу и ставим ее в заранее разогретую духовку (190 градусов) минимум на час. Когда уже услышите запах смажьте птицу остатком соуса. И добросьте в емкость оставшийся кускус.
Остудите немного, нарежьте на курски и перемешайте с кускусом.
Паэлья с морепродуктами
Ингредиенты:
Рис (длиннозерный) 300 г
Морепродукты 400 г
Помидоры 4 шт
Бульон 1 л
Лук 1 шт.
Петрушка (пучок)
Лимон 1 шт.
Вино (белое сухое) 3 ст. л.
Оливковое масло 1 ст. л.
Куркума 1 ч. л.
Тимьян (сушеный) 1 ч. л.
Перец (паприка) 1 ч. л.
На сковороде обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте рис, паприку и тимьян. Перемешайте.
Налейте вино. Когда оно выкипит, вылейте бульон и добавьте нарезанные ломтиками помидоров.
Посыпьте сверху куркумой и оставьте готовиться на 15 минут, помешивая время от времени.
Добавьте замороженные морепродукты и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте на медленном огне около 5 минут, до готовности морепродуктов и риса.
Полейте блюдо соком половины лимона, украсьте петрушкой и ломтиками лимона.
Шоколадный тарт без выпекания
Ингредиенты
175 г мелко измельченного печенья
150 г несоленого масла
100 мл густых сливок
200 г черного шоколада, мелко нарезанного
40 г очищенных фисташек, нарезанных
В большой миске смешайте измельченное печенье с растопленным маслом. Тесто разложите по форме, сфомировав 2-3 см бортик.
Осторожно нагрейте сливки и оставшееся масло на сковороде на слабом огне до температуры чуть ниже точки кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, помешивая, пока он не растает.
Дайте смеси остыть 5 минут, затем вылейте в основу. Посыпьте фисташками и охладите 1-2 часа до застывания.