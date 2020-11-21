#Буквы рассказывают, как приготовить вкусную и сочную индюшиную грудку.
Ингредиенты:
- 4 ложки качественного оливкового масла;
- 1 большой желтый лук;
- ¾ чайной ложки семян укропа;
- 6 зубчиков чеснока;
- 1 столовая ложка измельченных листьев шалфея и 4 целых листья шалфея;
- 1 столовая ложка измельченных свежих листьев розмарина;
- индюшиная грудка;
- соль и свежесмолотый черный перец;
- 1/2 пачки холодного сливочного масла;
- несколько кусочков нарезанного прошутто;
- 1 стакан сухого белого вина.
Способ приготовления
Шаг 1: разогрейте духовку до 350 градусов.
Шаг 2: нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Добавьте измельченный лук и семена укропа. Продолжайте жарить от 6 до 8 минут, периодически помешивая, пока лук не станет мягким. Добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту. На огне перемешайте измельченный шалфей и розмарин, а затем отставьте сковороду в сторону для охлаждения.
Шаг 3: положите грудку индейки на разделительную доску и разрежьте ее, кожей вниз. Посыпьте индейку 4 чайными ложками соли и 1/2 чайной ложки перца. Как только смесь из лука остынет, распределите ее равномерно на мясо. Натрите кусок маслом и разложите сверху прошутто так, чтобы полностью покрыть начинку и мясо.
Шаг 4: сформируйте плотный цилиндрический рулет и закрепите его кухонной нитью. Под рулет положите целые листья шалфея.
Шаг 5: положите рулет на сковороду, полейте оливковым маслом и посыпьте перцем. После этого влейте в сковороду белое вино и отправьте в духовой шкаф. Выпекайте 15-30 минут до тех пор, пока рулет не станет золотистого цвета.
Шаг 6: выньте рулет с духовки, накройте фольгой и оставьте на некоторое время. После этого нарежьте индейку и подавайте к столу вместе с сочной подливой из белого вина, которая осталась после приготовления.
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