Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, Иствуд может выпустить фильм уже к следующей зиме.
Фильм получит название “Плачь, мачо”, он станет экранизацией одноименного романа 1978 года Ричарда Нэша.
Иствуд исполнит роль коневода, который соглашается перевезти через границу сына своего босса, похищенного у матери-алкоголички.
Отмечается, что ранее в кандидаты на главную роль рассматривали Арнольда Шварценеггера.
31 мая Иствуду исполнилось 90 лет.
- Режиссеры Джеймс Кэмерон, Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе объединились с владельцами кинотеатров и написали коллективное письмо, в котором призвали власти США оказать финансовую помощь прокатчикам кино. Режиссеры заявили, что опасаются за будущее индустрии.