Режиссер Клинт Иствуд начал подготовку к съемкам своего следующего фильма, где сыграет главную роль.

Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, Иствуд может выпустить фильм уже к следующей зиме.

Фильм получит название “Плачь, мачо”, он станет экранизацией одноименного романа 1978 года Ричарда Нэша.

Иствуд исполнит роль коневода, который соглашается перевезти через границу сына своего босса, похищенного у матери-алкоголички.

Отмечается, что ранее в кандидаты на главную роль рассматривали Арнольда Шварценеггера.

31 мая Иствуду исполнилось 90 лет.