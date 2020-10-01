Режиссеры Джеймс Кэмерон, Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе объединились с владельцами кинотеатров и написали коллективное письмо, в котором призвали власти США оказать финансовую помощь прокатчикам кино. Режиссеры заявили, что опасаются за будущее индустрии.

Об этом сообщает Reuters.

Письмо подписали более 70 режиссеров и продюсеров, а также Национальная ассоциация владельцев театров, Гильдия режиссеров Америки и Ассоциация кинематографистов.

Среди подписавшихся — продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон, режиссер “Чудо-женщины” Патти Дженкинс и режиссер боевиков Майкл Бэй.

Они обратились к лидерам Сената и Палаты представителей США и заявили, что пандемия COVID -19 нанесла разрушительный удар по кинотеатрам и что без средств они “могут не пережить последствия пандемии”.

Также в письме говорится, что 69% малых и средних кинотеатров будут вынуждены объявить о банкротстве или навсегда закрыться, если им не будет оказана помощь.

Пандемия вынудила кинотеатры по всему миру закрыться в середине марта. Крупные американские сети, включая AMC Entertainment и Regal Cinemas от Cineworld Plc, открылись с ограниченной вместимостью во многих городах США, но не в крупнейших городах — Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.