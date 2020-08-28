Шведский модный дом Acne Studios выпустил рекламную кампанию новой коллекции. Ее героями стали сотрудники бренда и их собаки.

Фото и видео опубликованные в сайте и в Instagram-аккаунте Acne Studios.

Бренд представил фотографии для лукбука осенне-зимней коллекции. В съемках, которые проходили в штаб-квартире Acne Studios в Стокгольме, приняли участие работники бренда и их собаки.

В комментарии изданию Hypebae креативный директор бренда Джонни Йоханссон рассказал, что на создание этой коллекции его вдохновило то, что он сам стал владельцем собаки.

“Я начал замечать “собачьих людей”, которые гуляют, существуют, одеваются. Раньше я их не видел так, а теперь, похоже, я стал таким как они”, — сказал он.

По словам Йоханссона, он хотел этой коллекцией выделить сообщество людей, имеющих собак, в знак благодарности за то, что они вдохновляют его.

Также было показано несколько кадров с бэкстейджа съемок:

Справка. Acne Studios — это многопрофильный модный дом класса люкс, основанный в Стокгольме, Швеция в 1996 году творческим коллективом ACNE, который занимался графическим дизайном, фильмами и рекламой. Название ACNE — это аббревиатура Ambition to Create Novel Expressions (Амбиции Создавать Новые Выражения)

Бренд стал известным в 1997 году, когда выпустил небольшую серию (всего 100 пар) экспериментальных унисекс-джинсов. Вслед была создана первая полноценная коллекция джинсов Acne в минималистическом стиле с особой деталью — красная строчка.

В 2006 году Acne Studios стал независимой компанией и отделился от Acne Film, Acne Advertising и Acne Digital, запустив онлайн-продажи одежды. Сейчас бренд принимает участие в показах на Парижской Неделе моды два раза в год.

Бренд зарабатывает около $120 млн ежегодно (по данным 2013 года) и имеет собственные фирменные магазины в разных точках мира, включая Стокгольм, Копенгаген, Берлин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мельбурн, Сидней, Антверпен, Лондон, Париж, Осло, Гонконге и Токио.

Сегодня модный дом предлагает мужскую и женскую прет-а-порте (модели одежды, поставляемых большими модельерами в массовое производство) одежду, обувь, аксессуары и деним.

Также Acne Studios время от времени сотрудничает с различными брендами над специальными лимитированными коллекциями. И это касается не только одежды. Так бренд выпускал мотоциклы вместе мотоциклов, книги, арт-буки и даже мебель.