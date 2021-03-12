Об этом сообщает ВВС.
8-летний Анджело будет в равной степени проводить время с родителями.
Во время бракоразводного процесса Адель и Саймон пользовались услугами посредников и не встречались для решения тех или иных спорных вопросов.
В документах сказано, что пара “намерена вместе с любовью воспитывать сына”.
Развод супругов занял 2,5 года. Накануне судья подписал мировое соглашение по делу. При этом, пара поделила имущество через посредников еще в январе.
Адель и Саймон заявили о расставании в апреле 2019 года. В сентябре певица официально подала на развод.
Поскольку между супругами не было брачного контракта, они делили все совместно нажитое имущество пополам. Поскольку состояние Адель оценили в 180 миллионов долларов, супруги согласились разделить имущество на несколько частей. Кому какая часть состояния отошла – не сообщается.
- 32-летняя британская певица Адель стала приглашенной ведущей шоу Saturday Night Live. Звезда призналась, что ждала этого момента очень долго, поэтому начала программу ироничным монологом о карантине, путешествиях и своем экстремальном похудении.