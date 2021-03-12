Певица Адель договорилась с супругом Саймоном Конекки о совместной опеке над 8-летним сыном после развода. Никто из пары не будет платить алименты.

Об этом сообщает ВВС.

8-летний Анджело будет в равной степени проводить время с родителями.

Во время бракоразводного процесса Адель и Саймон пользовались услугами посредников и не встречались для решения тех или иных спорных вопросов.

В документах сказано, что пара “намерена вместе с любовью воспитывать сына”.

Развод супругов занял 2,5 года. Накануне судья подписал мировое соглашение по делу. При этом, пара поделила имущество через посредников еще в январе.

Адель и Саймон заявили о расставании в апреле 2019 года. В сентябре певица официально подала на развод.

Поскольку между супругами не было брачного контракта, они делили все совместно нажитое имущество пополам. Поскольку состояние Адель оценили в 180 миллионов долларов, супруги согласились разделить имущество на несколько частей. Кому какая часть состояния отошла – не сообщается.