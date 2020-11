Об этом сообщает CNN.

Так, певица снялась в сатирическом ролике, в котором высмеяла секс-туризм в Африке. Она вместе с актрисой Кейт Маккиннон рекламируют отпуск в Африке. Женщины восторженно рассказывают о природной красоте континента, а также намекают на сексуальность темнокожих мужчин.

Адель с Маккинон рассказывают о бризе, океанах и пальмах, а позади них темнокожие мужчины носят на руках белых женщин.

После этого к скетчу присоединилась актриса Хайди Гарднер. Она рассказала, что посетила Африку после развода. В конце скетча знаменитости называют Африку “главным туристическим направлением для разведенных женщин определенного возраста”.

Однако после этого видео на певицу набросились с обвинениями в расизме. Зрители в социальных сетях пишут, что изображать темнокожих мужчин в качестве секс-игрушки было низко. Даже самые преданные фанаты звезды отметили, что пародия была позорной.

That Africa skit was tone def, insensitive and inappropriate. Men and women in Nigeria, Namibia, South Africa and The Democratic Republic of the Congo are fighting for their lives and to reduce the continent as sexual destination for white women is shameful. #SNL — Kamala’s Flat Iron (@GoldingGirl617) October 25, 2020

Whoever thought that Africa skit was a good idea and had the nerve to throw Adele in it….just go to hell — ✨ (@heyjaeee) October 25, 2020

I’m the biggest proponent for the clever and incredible writers and staff of SNL but from the start, the Africa skit made me cringe. I think that creating satire to prove a point can be meaningful but this approach was straight up problematic. #SNL — ⓔkeane (@peachy__keane) October 25, 2020

Сама Адель ситуацию никак не прокомментировала. Ее представитель также отказался от объяснений.