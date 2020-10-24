Об этом сообщает футбольное издание Opta Johan в Twitter.
В первом тайме встречи футболисты “Аякса” забили в ворота “Венло” четыре мяча. После перерыва хозяева поля не сумели отыграться. Соперники дождались удаления Крисчена Кума и забили еще девять мячей.
Самым результативным игроком матча стал Лассина Траоре. Футболист забил в ворота “Венло” пять мячей.
К этому дню рекордной была победа “ПСВ” в “Фейеноорда” со счетом 10:0. Этот рекорд не удавалось побить в течение десяти лет.
- Ранее в Праге протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки. Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек.