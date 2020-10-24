Футбольный клуб "Аякс" установил уникальный рекорд чемпионата Нидерландов. В выездном матче 6-го тура с "Венло" команда одержала победу со счетом 13:0. Это самая большая победа в истории национального первенства.

Об этом сообщает футбольное издание Opta Johan в Twitter.

В первом тайме встречи футболисты “Аякса” забили в ворота “Венло” четыре мяча. После перерыва хозяева поля не сумели отыграться. Соперники дождались удаления Крисчена Кума и забили еще девять мячей.

Самым результативным игроком матча стал Лассина Траоре. Футболист забил в ворота “Венло” пять мячей.

К этому дню рекордной была победа “ПСВ” в “Фейеноорда” со счетом 10:0. Этот рекорд не удавалось побить в течение десяти лет.