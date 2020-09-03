Об этом он сообщил в Instagram.

Кроме того, актер рассказал, что коронавирусом переболела вся его семья.

“Моя жена Лорен, так же, как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на COVID-19”, – сказал он.

Джонсон признался, что это было одим из самых сложных испытаний для его семьи и попросил своих поклонников быть осторожными.

“Оставайтесь дисциплинированными. Укрепите свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Наденьте маску. Защитите свою семью. Строго относитесь к присутствию людей дома или на собраниях. Оставайтесь позитивными. И заботьтесь о своих собратьях. Будьте здоровы, друзья мои”, – написал Джонсон.