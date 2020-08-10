Об этом он написал в Instagram.

По словам Бандераса, он вынужден отметить свой 60-летний юбилей на карантине.

“Хочу сообщить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое шестидесятилетие на карантине, мой тест на коронавирус оказался положительным”, – говорится в тексте.

Актер заверил, что в свой день рождения, несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь. Он пояснил, что благодаря усердному соблюдению рекомендаций ему удается избежать сложных последствий инфекции и самое неприятное в его нынешнем состоянии – это как бы повышенная утомляемость.

“Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое шестидесятилетие, к которому я подошел полон энтузиазма”, – добавил Бандерас.