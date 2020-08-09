Британский актер Джуд Лоу в 47 лет стал отцом в шестой раз. Это первый ребенок его новой возлюбленной – 33-летней Филиппы Коэн.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

На днях папарацци сделали снимки, на которых видно, что Филиппа уже родила какое-то время назад.

В марте общественности стало известно о беременности девушки. При этом, по июньским фото видно, что Филиппа на последних неделях беременности.

Пока что неизвестно – какой пол малыша и когда именно родился ребенок.

“Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок”, – рассказал в одном из интервью Лоу.

Как известно, Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле 2019 года. До этого они были в отношениях на протяжении четырех лет.

До брака с Филиппой актер был женат на дизайнере Сэди Фрост. У них трое общих детей. У актера также есть двое внебрачных детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.