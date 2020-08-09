Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
На днях папарацци сделали снимки, на которых видно, что Филиппа уже родила какое-то время назад.
В марте общественности стало известно о беременности девушки. При этом, по июньским фото видно, что Филиппа на последних неделях беременности.
Пока что неизвестно – какой пол малыша и когда именно родился ребенок.
“Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок”, – рассказал в одном из интервью Лоу.
Как известно, Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле 2019 года. До этого они были в отношениях на протяжении четырех лет.
До брака с Филиппой актер был женат на дизайнере Сэди Фрост. У них трое общих детей. У актера также есть двое внебрачных детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.
- В Сети появился первый трейлер сериала от телекомпания HBO “Третий день”.