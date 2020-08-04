Актер сериала "Ходячие мертвецы" Эндрю Линкольн признался, что так и не посмотрел сериал, потому что у него "аллергия на собственное лицо".

Об этом сообщает Daily Mail.

Сериал “Ходячие мертвецы” вышел в 2010 году. Линкольн снимался в нем до начала 9-го сезона, но вернется в новой трилогии. Рик Граймс, персонаж Эндрю Линкольна, бывший шериф Джорджии был одним из центральных персонажей сериала про зомби. Актер признался, что до сих пор не видел себя на экране в этой роли. Режиссер “Ходячих мертвецов” Скотт Гимпл подтвердил это.

“Я скажу больше, однажды я записывал с ним комментарий для DVD к одному из эпизодов, где он не появлялся. А потом я спросил: “Ты его не смотрел?”. А он мне ответил: “Нет, нет, я не такой”, – сказал Гимпл.

Также актер признался, что вообще не смотрит свои фильмы.

“Я предпочитаю игнорировать все это. Я вообще не смотрю шоу. У меня аллергия на собственное лицо”, – сказал Линкольн.

Финал 10-го сезона, который был отсрочен из-за пандемии коронавируса, выйдет в эфир 4 октября. Сезон будет расширен на шесть дополнительных эпизодов в начале 2021 года.