Netflix объявил о выпуске 5-го и последнего сезона одного из самых популярных проектов на платформе — сериала "Бумажный дом". Создатели сериала обещают, что эта часть будет "самой эпичной".

Об этом сообщают #Буквы.

Несколько дней назад Netflix намекнул на то, что начинается работа над пятым сезоном сериала “Бумажный дом”, а также то, что этот сезон будет последним.

“Ограбление подходит к концу. Часть 5”, — говорилось в сообщении.

THE HEIST COMES TO AN END PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff — Netflix (@netflix) July 31, 2020

Как известно, испанский телесериал в жанре криминальной драмы “Бумажный дом” вышел в 2017 году. Действие сериала разворачивается вокруг группы авантюристов, которые планируют ограбление Испанского королевского монетного двора. Находясь в Мадриде, загадочный человек, известный как “Профессор”, набирает группу из восьми человек с кодовыми именами — названиями городов, для реализации этого амбициозного плана.

После успеха сериала на испанском ТВ ним заинтересовал американский стриминговий сервис Netflix. В конце концов сервис купил права на международный показ драмы и начал заниматься ее производством.

В 2018 году “Бумажный дом” стал самым популярным неанглоязычным телесериалом платформы. Газета The New York Times включила сериал в свой список лучших иностранных телесериалов 2018 года. Сразу три персонажа сериала (Профессор, Токио и Денвер) попали в ТОП-20 самых популярных героев телесериалов согласно опросам TV Time. В том же году сериал стал лауреатом Международной премии “Эмми” как лучший драматический сериал.

Каким будет 5 сезон?

В последнем, 4 сезоне, команда Профессора потеряла любимого члена — Найроби, которая была убита начальником службы безопасности Банка Испании. В 5 сезоне команда Профессора будет мстить за ее смерть.

В комментарии изданию Entertainment Weekly создатель сериала Алекс Пена рассказал, что эта часть будет “самой эпичной из всех”.

“Мы переходим от шахматной игры — простой интеллектуальной стратегии — к военной стратегии. Адреналин находится в ДНК “Бумажного дома”. Каждые тридцать секунд происходит то, что нарушает ход событий. Адреналин продлится до конца ограбления Банка Испании. Однако банда теперь будет втянута в необратимые ситуации, в дикую войну: это самая эпичная часть из всех, что мы снимали”, — сказал он.

К тому же в новом сезоне в команде Профессора появятся новые лица. Новых членов банды будут играть актеры Мигель Анхель Сильвестр и Патрик Криадо. Пина пока не раскрывал подробностей о том, как они будут вписываться в историю.