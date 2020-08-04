Об этом пишет издание PEOPLE, ссылаясь на информацию близкой подруги Лейлы – Ирены Медэвой.

“Мы так рады за Лейлу Джордж и Шона Пенна, которые решили пожениться. Мы вас любим! Мы счастливы, что вы оба обрели родственную душу. Вы предназначены друг для друга, благослови вас Бог“, – отметила Медэвой.

Она также опубликовала фото обручального кольца Лейлы с голубым камнем.

Шон Пенн и Лейла Джордж встречаются с 2016 года. Для Джордж это первый брак, а Пенн уже был женат на Мадонне (с 1985 по 1989 год) и актрисе Робин Райт (с 1996 по 2010 год).