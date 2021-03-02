52-летний голливудский актер Уилл Смит не исключает, что в будущем может связать свою жизнь с политикой.

Об этом он сказал в подкасте Pod Save America.

Смит отметил, что он не против сыграть роль в жизнях других людей будучи политиком. Он выступает за “гармонию и понимание” между людьми.

“У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии”, — сказал актер.

Пока что он не уверен в том, что станет политиком, но даже если этого не случится, попытается внести свой вклад в устройства общества, оставаясь актером.

Когда он подастся в политику — неизвестно.

“В какой-то момент”, – прокомментировал актер.

Также в подкасте Смит рассказал о том, как боролся с расизмом.

“К счастью для моей психики, умный человек никогда не называл меня словом на букву “Н”. Поэтому я вырос с впечатлением, что расисты и расизм — это глупости, с которыми не нужно бороться… Но мне нужно было быть умнее”, – сказал он.

Впервые угрозу расизма он остро почувствовал уже работая в Голливуде.

“Невежество более распространено, чем вопиющее зло, поэтому меня всегда воодушевляло то, что процесс образования может смягчить некоторые из наиболее опасных и сложных аспектов расизма, которые, к сожалению, укоренились в нашей страны”, – сказал Смит.