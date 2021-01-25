Об этом пишет Variety.

Итальянская актриса и режиссер, которая стала одним из самых громких голосов против сексуальных домогательств в индустрии развлечений и одной из первых обвинительниц в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, подтвердила заявления о режиссере Робе Коэне, которые она сделала в выходные в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera и другим итальянским СМИ.

“Я впервые говорю о Коэне. Он оскорблял меня, заставлял меня пить GHB, у него была бутылка”, – сказала Ардженто газете “Милан”, имея в виду анестетик быстрого действия, который часто используют, чтобы ввести жертву в бессознательное состояние.

“В то время я действительно не знала, что это было. Я проснулась утром голой в его постели”, – добавила актриса. Она утверждает, что Коэн напал на нее во время съемок в боевике 2002 года “xXx”.

Обвинения Ардженто в адрес Коэна освещены в ее автобиографии “Анатомия дикого сердца”, которая выйдет в Италии 26 января.

Участвуя в субботу в ток-шоу Mediaset “Verissimo” для продвижения книги, Ардженто уточнила, что ранее она не выступала с обвинениями в адрес Коэна по разным причинам.

В шоу Ардженто утверждала, что изначально она не знала, что с ней случилось, когда ее якобы накачали наркотиками и изнасиловали.

“Я выяснила это позже, разговаривая с другом, который открыл мне глаза и рассказал об этом веществе [GHB]”, – сказала она.

Впоследствии, когда она полностью осознала это, Ардженто сказала, что “не хотела создавать еще одну бурю”. Однако она отметила, что поскольку против Коэна выступили две женщины, в том числе его дочь, впоследствии она решила выступить со своими обвинениями.

В 2019 году в статье Huffington Post Коэн был обвинен в якобы изнасиловании неназванной жертвы (в материале ее назвали “Джейн” в целях защиты ее анонимности) когда она была без сознания. Нападение произошло в 2015 году после того, как Коэн пригласил “Джейн” на деловую встречу в Манхэттене, чтобы обсудить сотрудничество в пилотной телепрограмме.

Ранее в 2019 году Коэн столкнулся с аналогичными обвинениями со стороны своей дочери Валькирии Везер, которая обвинила его в приставании к ней, когда она была ребенком. Она также обвинила Коэна в том, что он водил ее к секс-работникам во время съемок за границей, когда она была подростком. Коэн отрицал обвинения в обоих случаях.

Режиссер не ответил на просьбу Variety о комментарии к моменту публикации. Представитель Коэна в пятницу опроверг обвинения.

“Когда они с Азией Ардженто работали вместе, у них сложились прекрасные рабочие отношения, и Коэн считал ее другом, поэтому это заявление, датируемое 2002 годом, вызывает недоумение, особенно с учетом того, что о ней сообщалось в последние годы”, – заявил он.

Ардженто, которая в 2017 году стала ведущей фигурой движения #MeToo, впоследствии сама была обвинена в сексуальном насилии в 2018 году американским актером Джимми Беннеттом.

Ее покойный партнер Энтони Бурден заплатил Беннетту 380 000 долларов после его обвинений, которые Ардженто отрицала.