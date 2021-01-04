Известный американский дизайнер одежды и бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga Александр Вонг назвал обвинения в свою сторону "гротескно ложными" и пообещал, что привлечет клеветников к ответственности.

Об этом он заявил изданию Page Six.

Только спустя неделю после обрушившихся на него обвинений Вонг прокомментировал ситуацию, заявив, что никаких доказательств у источников нет.

“В течение последних нескольких дней я подвергался совершенно необоснованным и гротескно ложным обвинениям. Эти заявления были неправомерно преувеличены с помощью аккаунтов в социальных сетях, печально известных размещением клеветнических материалов из нераскрытых и/или анонимных источников без доказательств или проверки фактов”, – сказал Вонг.

Он пообещал привлечь к ответственности всех, кто якобы распространял о нем клевету.

“Эта ложь, поданная как правда, выводит из себя. Я никогда не делал ничего подобного и никогда не буду вести себя так, как было заявлено. Я намерен разобраться в этом деле и привлечь к ответственности тех, кто делал эти заявления и начал распространять их в Интернете”, – говорит дизайнер.