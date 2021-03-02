Актер Алек Болдуин и его жена лайфстайл-блогер и инструктор по йоге Хилария объявили о появлении в своей семье шестого ребенка — всего через полгода после рождения их сына Эдуардо Пао Лукаса в сентябре.

В понедельник Хилария поделилась фотографией на своей странице в Instagram. На снимке она лежит на диване со своими пятью детьми и новорожденным младенцем. В подписи к публикации блогер написала цифру 7 и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Объявление о рождении ребенка вдвойне удивило поклонников: за полгода до этого у пары родился сын и в ноябре Хилария сказала журналу People, что они с Алеком больше не планируют детей.

Звездная пара воспитывает еще пятерых детей – одну дочь и четырех сыновей.

Супруги пока не разглашают пол новорожденного ребенка и подробностей его появления на свет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)