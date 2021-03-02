В понедельник Хилария поделилась фотографией на своей странице в Instagram. На снимке она лежит на диване со своими пятью детьми и новорожденным младенцем. В подписи к публикации блогер написала цифру 7 и добавила смайлик в виде красного сердечка.
Объявление о рождении ребенка вдвойне удивило поклонников: за полгода до этого у пары родился сын и в ноябре Хилария сказала журналу People, что они с Алеком больше не планируют детей.
Звездная пара воспитывает еще пятерых детей – одну дочь и четырех сыновей.
Супруги пока не разглашают пол новорожденного ребенка и подробностей его появления на свет.
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- Ранее сообщалось, что жена актера Алека Болдуина Хилария раскрыла имя новорожденного сына и показала его фото.