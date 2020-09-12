Жена актера Алека Болдуина Хилария раскрыла имя новорожденного сына и показала его фото.

Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

“Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо По Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 в 7:46 вечера. Его имя означает “богатый хранитель мира и света”. Мы любим тебя, маленький Эду”, – написала Хилария.

Отметим, что 10 сентября стало известно, что Хилария родила пятого ребенка от своего мужа Алека Болдуина. Сам 62-летний актер стал отцом в шестой раз – у него есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

Перед рождением пятого ребенка 36-летняя Хилария Болдуин перенесла два выкидыша подряд.