Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

У третьому сезоні актор зіграє Лукаса Матссона – успішного, але суперечливого засновника і генерального директора технологічної компанії.

За сюжетом, потрапивши в засідку свого бунтівного сина Кендалла в кінці другого сезону, Логан Рой починає третій сезон в небезпечному становищі. Він прагне зміцнити сімейні, політичні та фінансові союзи, але напруженість наростає і запекла корпоративна битва загрожує перерости в сімейну війну.

Крім Скарсгарда в серіалі також знімаються Сана Латан, Лінда Емонд, Брайан Кокс, Джеремі Стронг. Шоураннер проєкту – Джессі Армстронг. Зараз тривають зйомки третього сезону.

Дата прем’єри поки не повідомляється.