Компания Apple составила рейтинг самых популярных мобильных игр 2020 года. Так, в корпорации назвали лучшие бесплатные и платные игры.

Рейтинг появился на официальном сайте Apple.

Самые популярные бесплатные игры:

Among Us;

Call of Duty: Mobile;

Roblox;

Subway Surfers;

Ink Inc. – Tattoo Drawing;

Magic Tiles 3: Piano Game;

Brain Test: Tricky Puzzles;

Brain Out;

Coin Master;

Cube Surfer.

Неожиданно, среди фаворитов пользователей iOS оказалась игра Subway Surfers. Ее разработали еще в 2012 году, однако она до сих пор остается актуальной.

Самые популярные платные игры:

Minecraft;

Plague Inc.;

Heads Up! Best Charades game;

Monopoly;

Bloons TD 6;

Geometry Dash;

NBA 2K20 Games;

Grand Theft Auto: San Andreas;

The Game of Life;

True Skate.

Лидер рейтинга Minecraft впервые появился в 2011 году. Игроки могут проявить свои творческие способности. Кстати, Minecraft стала самой продаваемой видеоигрой в истории. На ее счету множество наград и признание геймеров со всего мира.