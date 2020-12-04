Рейтинг появился на официальном сайте Apple.

Самые популярные бесплатные игры:

  • Among Us;
  • Call of Duty: Mobile;
  • Roblox;
  • Subway Surfers;
  • Ink Inc. – Tattoo Drawing;
  • Magic Tiles 3: Piano Game;
  • Brain Test: Tricky Puzzles;
  • Brain Out;
  • Coin Master;
  • Cube Surfer.

Неожиданно, среди фаворитов пользователей iOS оказалась игра Subway Surfers. Ее разработали еще в 2012 году, однако она до сих пор остается актуальной.

Самые популярные платные игры:

  • Minecraft;
  • Plague Inc.;
  • Heads Up! Best Charades game;
  • Monopoly;
  • Bloons TD 6;
  • Geometry Dash;
  • NBA 2K20 Games;
  • Grand Theft Auto: San Andreas;
  • The Game of Life;
  • True Skate.

Лидер рейтинга Minecraft впервые появился в 2011 году. Игроки могут проявить свои творческие способности. Кстати, Minecraft стала самой продаваемой видеоигрой в истории. На ее счету множество наград и признание геймеров со всего мира.

  • Известная американская компания Apple подвела итоги 2020 года и назвала приложения, которые пользовались наибольшей популярностью среди пользователей.