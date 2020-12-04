Рейтинг появился на официальном сайте Apple.
Самые популярные бесплатные игры:
- Among Us;
- Call of Duty: Mobile;
- Roblox;
- Subway Surfers;
- Ink Inc. – Tattoo Drawing;
- Magic Tiles 3: Piano Game;
- Brain Test: Tricky Puzzles;
- Brain Out;
- Coin Master;
- Cube Surfer.
Неожиданно, среди фаворитов пользователей iOS оказалась игра Subway Surfers. Ее разработали еще в 2012 году, однако она до сих пор остается актуальной.
Самые популярные платные игры:
- Minecraft;
- Plague Inc.;
- Heads Up! Best Charades game;
- Monopoly;
- Bloons TD 6;
- Geometry Dash;
- NBA 2K20 Games;
- Grand Theft Auto: San Andreas;
- The Game of Life;
- True Skate.
Лидер рейтинга Minecraft впервые появился в 2011 году. Игроки могут проявить свои творческие способности. Кстати, Minecraft стала самой продаваемой видеоигрой в истории. На ее счету множество наград и признание геймеров со всего мира.
- Известная американская компания Apple подвела итоги 2020 года и назвала приложения, которые пользовались наибольшей популярностью среди пользователей.