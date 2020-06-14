Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Тана, таким образом он хотел поблагодарить женщин-медиков за их работу во время пандемии коронавируса.

“Долго думал, как могу внести хоть каплю радости в жизнь женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19, и решил, что каждая женщина, независимо от профессии, в первую очередь женщина. Это была очень эмоциональная встреча. Счастливые глаза – именно это я и хотел увидеть”, – объяснил инициативу дизайнер.