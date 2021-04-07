В Сети появились первые кадры из нового фильма "Те, кто желает мне смерти" (Those Who Wish Me Dead) с Анджелиной Джоли в главной роли.

Фото были эксклюзивно предоставлены журналу People.

Джоли играет спасательницу по имени Ханна, которая борется с лесными пожарами. Героиня переживает эмоциональное потрясение, связанное со смертью трех человек, которых она не смогла спасти из огня.

В диких лесах Монтаны она встречает 12-летнего мальчика (Финн Литтл), который случайно стал свидетелем убийства и вынужден скрываться от двух киллеров-близнецов. Ханна пытается защитить мальчика, но в этот момент в лесу начинается пожар.

“Она чувствует себя виноватой и совершенно сломлена. С одной стороны, она бесстрашная спасательница и немного адреналиновая наркоманка, а с другой — пережила трагедию и чувствует свою ответственность за случившееся”, – говорит Джоли о своей героине.

Также актриса призналась, что была счастлива получить такую роль: ей пришлось закалить свои нервы, попотеть и испачкаться, а также сделать все то, на что раньше она не решалась.

Ее юный напарник по фильму Финн Литтл рассказал изданию, что ему очень повезло работать с Джоли.

“Анджелина великолепна! Она была очень веселой в процессе работы, поэтому сниматься с ней — одно удовольствие. На съемочной площадке, да и за ее пределами она выступает в роли наставницы. Она прелестна!” – сказал он.

Фильм снят по одноименному роману Майкла Кориты 2014 года. Режиссером выступил номинант на “Оскар” Тейлор Шеридан.

Мировая премьера картины запланирована на 13 мая.