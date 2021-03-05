Издание Entertainment Weekly поместило на обложку апрельского выпуска героев нового семейного комедийного фильма "Космический Джем", а также поделилось первыми кадрами из фильма.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания.

“Космический джем 2” является продолжением одноименного фильма 1996 года с баскетболистом Майклом Джорданом в главной роли.

Режиссером и продюсером картины выступит Райан Куглер, известный по работе над фильмом “Черная Пантера”.

По сюжету сиквела, американский баскетболист Леброн Джеймс и его сын попадают в виртуальную реальность. Чтобы выбраться оттуда, ему придется снова выйти на спортивное поле с мультяшками.