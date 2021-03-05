Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания.
“Космический джем 2” является продолжением одноименного фильма 1996 года с баскетболистом Майклом Джорданом в главной роли.
Режиссером и продюсером картины выступит Райан Куглер, известный по работе над фильмом “Черная Пантера”.
По сюжету сиквела, американский баскетболист Леброн Джеймс и его сын попадают в виртуальную реальность. Чтобы выбраться оттуда, ему придется снова выйти на спортивное поле с мультяшками.
- Ранее Amazon Studios показала первые кадры второй части ромкома “Поездка в Америку” с Эдди Мерфи в главной роли.