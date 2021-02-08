Об этом она рассказала в интервью изданию Deadline.
После того, как сериал Netflix за первые 28 дней собрал 62 миллиона зрителей по всему миру, став самым просматриваемым мини-сериалом на платформе, многие захотели продолжения истории. Но, увы, создатель проекта Скотт Франк и исполнительный продюсер Уильям Хорберг заявили, что второго сезона не будет – учитывая, что сериал соответствует сюжету романа 1983 года. Тем не менее актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая главную роль, поделилась своим видением продолжения.
“Это невероятно и прекрасно, что люди хотят второй сезон. Мы никогда не думали об этом, обсуждений пока нет. Но никогда не говори никогда в Голливуде”, – сказала она.
Тейлор-Джой считает, что было бы очень интересно увидеть, как главная героиня – Бет Хармон – станет матерью.
“Сейчас, когда она трезва и знает о демонах, которые тянут ее вниз”, – говорит актриса.
Аня Тейлор-Джой недавно получила номинации на “Золотой глобус”, SAG Awards и “Выбор критиков” за свою работу в сериале.
- Ранее сообщалось, что вышедший 23 октября 2020 года “Ферзевый гамбит” (The Queen’s Gambit) стал самым популярным мини-сериалом Netflix: за месяц его посмотрели 62 млн человек. По всему миру сериал стал причиной всплеска интереса к шахматам.