Актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что у создателей нашумевшего сериала Netflix "Ход королевы" (The Queen’s Gambit) пока нет планов на второй сезон, но поделилась своим видением продолжения истории.

Об этом она рассказала в интервью изданию Deadline.

После того, как сериал Netflix за первые 28 дней собрал 62 миллиона зрителей по всему миру, став самым просматриваемым мини-сериалом на платформе, многие захотели продолжения истории. Но, увы, создатель проекта Скотт Франк и исполнительный продюсер Уильям Хорберг заявили, что второго сезона не будет – учитывая, что сериал соответствует сюжету романа 1983 года. Тем не менее актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая главную роль, поделилась своим видением продолжения.

“Это невероятно и прекрасно, что люди хотят второй сезон. Мы никогда не думали об этом, обсуждений пока нет. Но никогда не говори никогда в Голливуде”, – сказала она.

Тейлор-Джой считает, что было бы очень интересно увидеть, как главная героиня – Бет Хармон – станет матерью.

“Сейчас, когда она трезва и знает о демонах, которые тянут ее вниз”, – говорит актриса.

Аня Тейлор-Джой недавно получила номинации на “Золотой глобус”, SAG Awards и “Выбор критиков” за свою работу в сериале.