Вышедший 23 октября 2020 года "Ферзевый гамбит" (The Queen's Gambit) стал самым популярным мини-сериалом Netflix: за месяц его посмотрели 62 млн человек. По всему миру сериал стал причиной всплеска интереса к шахматам.

Об этом сообщает CNN.

Например, житель Торонто Дэвид Брэдли большую часть выходных проводит в напряженных шахматных матчах со своей 15-летней дочерью Зои. Они часами могут сидеть за шахматной доской и планировать свои следующие шаги.

По словам Брэдли, Зои никогда раньше не играла в шахматы, но быстро научилась.

Брэдли 58 лет, он вырос, совершенствуя свои шахматные навыки вместе с дедушкой, но не играл 15 лет. И как только он увидел, как главная героиня сериала – подросток Элизабет Хармон – своей блестящей игрой перевернула мир шахмат, в котором преобладают мужчины, ему захотелось снова заняться игрой – на этот раз со своей дочерью.

В этом году шахматы стали более популярными, поскольку люди из-за пандемии коронавируса должны оставаться дома. Продажи шахматных наборов резко выросли.

“Ферзевый гамбит” – это вымышленная история о девушке-сироте из Кентукки в 1960-х, которая становится чемпионом по шахматам, будучи еще подростком.

Сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года.

Это придает шахматам блеск ретро-хладнокровия, отправляя все более очаровательную юную Бет на турниры в Лас-Вегас, Мехико и Париж, одновременно набирая очки с энтузиастами шахмат за ее аутентичное изображение.

Ник Бартон, директор по развитию бизнеса chess.com, говорит, что шоу стало культурным явлением для любителей шахмат. По его словам, миллионы новых фанатов заходят на chess.com для игр, уроков и разгадывания головоломок, что дает сайту самый большой годовой рост с момента его запуска в 2007 году. С марта к нему присоединилось 12,2 миллиона новых участников, в том числе 3,2 миллиона, которые присоединились после дебюта шоу в конце октября.