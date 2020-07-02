Apple Studios выкупила права на фильм "Эмансипация" с Уиллом Смитом за рекордные $120 млн.

Об этом сообщает портал Deadline.

На прошлой неделе право на выпуск будущего фильма “Эмансипация” было выставлено на торги. Когда ставки превысили $75 млн, игроков осталось двое — Warner Bros и Apple Studios. В конечном итоге право было приобретено Apple Studios за рекордные для киноиндустрии $120 млн.

Ожидается, что съемки фильма начнутся в 2021 году, фильм сперва покажут в кинотеатрах, а затем на платформе Apple TV+.

Над созданием фильма будет работать американский режиссер Антуан Фукуа, снявший исторический фильм “Король Артур” (2004).

Главную роль сыграет американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит.

“Эмансипация” — это боевик о сбежавшем рабе, который спасается от охотников на болотах Луизианы во время Гражданской войны и пытается добраться до войск Армии Союза.