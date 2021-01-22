Молодой бренд спортивной обуви Artifact Studios в поисках вдохновения снова обратился к игровой индустрии. Так, бренд уже выпустил обувь в стиле Apex Legends и Cyberpunk 2077, а теперь представил кроссовки с экраном и видеокартой.

Видео появилось в Twitter бренда.

Отмечается, что обувь создали в коллаборации с компанией NZXT, которая специализируется на создании деталей для ПК.

Кроссовки имеют прозрачную боковую часть, небольшой экран и встроенную в подошву видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080.

Очевидно, что эту обувь выпустили как рекламный ход, поскольку конструкция не предназначена для использования продукта по назначению. Возможно, такие техно-кроссовки станут прекрасным подарком для ценителей необычных гаджетов.