Видео появилось в Twitter бренда.

Отмечается, что обувь создали в коллаборации с компанией NZXT, которая специализируется на создании деталей для ПК.

Кроссовки имеют прозрачную боковую часть, небольшой экран и встроенную в подошву видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080.

Очевидно, что эту обувь выпустили как рекламный ход, поскольку конструкция не предназначена для использования продукта по назначению. Возможно, такие техно-кроссовки станут прекрасным подарком для ценителей необычных гаджетов.

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