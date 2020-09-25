Об этом она сообщила в Twitter.
Выступление пройдет онлайн, все вырученные средства будут перечислены организациям по борьбе с болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), от которой пострадала сама певица.
“Я рада пригласить вас присоединиться ко мне и некоторым особенным гостям на концерте #FightLyme”, – написала она.
В 2015 году Аврил Лавин рассказала, что заразилась болезнью Лайма и в течение нескольких месяцев была прикована к постели. Первые после пандемии живые концерты певицы запланированы на февраль 2021 года.
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