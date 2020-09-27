Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA изменила правила проведения конкурсов для соискателей наград. Всего в регламент были внесены 120 поправок.

Список основных изменений опубликован на сайте кинопремии.

Целью изменений организаторы назвали стремление к разнообразию. В частности, руководство премии увеличило количество номинантов в категории “Лучший британский фильм” с шести до 10.

Кроме этого, киностудиям запретили выдвигать одних и тех же актеров на несколько номинаций, увеличив количество претендентов в каждой номинации до шести.

Голосование по всем номинациям после изменения правил будет проходить в три этапа, первый из которых предполагает обязательный просмотр судьями всех фильмов так называемого длинного списка до того, как будет объявлено второй тур.

Сообщается, что сами фильмы будут доступны для просмотра на новом интернет-портале Bafta View.

Одним из обязательных нововведений стало прохождение членами академии тренинга для повышения осознанности и участие в анкетировании, по результатам которого руководство премии сможет понять, в достаточной мере представлены среди академиков представители тех или иных меньшинств.

Все внесенные изменения были разработаны по результатам масштабного исследования, организованного BAFTA после проведения скандальной церемонии в 2019 году – тогда организаторов обвинили в том, что в номинации на “Лучшего режиссера” не было женщин, а среди победителей в актерских категориях не было афроамериканцев.

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусства, основанная в 1947 году.