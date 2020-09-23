Об этом сообщают #Букви.
На днях российские и белорусские артисты выпустили клип под названием “Артисты за мир — Любимую не отдают”. В создании клипа приняли участие около 20 исполнителей из России и Беларуси, среди них: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталья Москвина, Руслан Алехно, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Елена Ланская, Владимир Громов, Анатолий Ярмоленко и тому подобное.
Ролик впервые было опубликован на канале белорусской группы “Аура”. На сегодня его посмотрели более 800 000 раз, комментарии и счетчик лайков/дизлайков выключены.
В песне повторяются слова “Любимую не отдают”. Это фраза Александра Лукашенко, которую он неоднократно использовал в своих публичных выступлениях в течение последних двух месяцев.
В частности, этой фразой он завершил выступление перед парламентом и народом во Дворце республики 4 августа, за несколько дней до выборов.
“За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, работящая, немного наивная и немного уязвима. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают”, — сказал он.
Эту же фразу он повторил во время выступления на “Минск-Арене” 17 сентября. Тогда он принял участие в концерте с участием российских исполнителей под названием “Женский форум “За Беларусь”. Во время этого выступления он также объявил о намерении закрыть границы с Западом и усилить — с Украиной.
Примечательно, что в песне не упоминаются как название страны, так и сам Лукашенко.
Как комментирует песню ее автор?
Автор композиции Евгений Олейник в комментарии российскому изданию РБК заявил, что поддерживает Лукашенко искренне, а песню написал не за гонорар. Также он уверяет, что и артисты за ее выполнение денег не получили. Олейник уверен, что фраза “Любимую не отдают” является аполитичной.
В комментарии изданию “Газета.ру” Олейник отметил также, что выключил комментарии под видео в соцсетях, поскольку получал много негативных отзывов и угрозы.
Как комментируют артисты?
Артисты, участвовавшие в записи песня и съемки клипа фактически разделились на несколько лагерей. Первые уверяют, что это — их добрая воля, другие — что не знали, что песня в поддержку Лукашенко, третьи избегают комментариев на эту тему.
Представительница Филиппа Киркорова в комментарии РИА Новости заявила, что эта песня не имеет политической подоплеки и в поддержку Лукашенко артист не выступал.
Однако пользователи соцсетей есть и были другого мнения. Почти под каждым постом Киркорова в соцсетях выражают возмущение, осуждают действия исполнителя. Нередко можно встретить комментарий о том “сколько стоит совесть” певца.
Сейчас возможность оставлять комментарии на его странице ограничена.
Представители Николая Баскова от комментариев воздерживались. Сам артист тем временем активно рекламировал в соцсетях новый клип “Дико Тусим”. Едва не под каждым его постом — возмущенные комментарии и аналогичные вопросы о том, “сколько стоит совесть”.
Комментарии под его постами сейчас также отключены.
Примечательно, что Басков был среди исполнителей, участвовавших в концерте “Женский форум “За Беларусь” при участии Лукашенко. Это произошло вопреки многочисленным призывам белорусов в соцсетях не приезжать.
На сегодня Басков комментировал ситуацию только один раз, и то — чтобы опровергнуть авторство распространенного в соцсетях сообщения в поддержку Лукашенко от своего имени.
Некоторые артисты, как Александр Буйнов, уверяют, что не знали, что песня имеет политический подтекст. А поучаствовать в клипе его якобы уговаривали словами о том, что Киркоров и Басков уже согласились. Его директор в комментарии Open media заявила, что ему показалось, что это “хорошая компания, чтобы спеть эту песню”.
А Анита Цой в отличие от ранее упомянутых исполнителей открыто поддержала Лукашенко. Она подтвердила, что за участие в клипе ей не платили.
Певица записала видеообращение, в котором заявила, что это “ее добрая воля” и “гражданская позиция русского”.
View this post on Instagram
Друзья! Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" – это моя добрая воля, это мой БЕСКОРЫСТНЫЙ вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам, белорусской земле. В конце концов, это моя гражданская позиция россиянина. В детстве я часто проводила лето в Белоруссии, и я полюбила этот добрый и гостеприимный край всем сердцем. У меня в Минске по сей день есть друзья. Они разные, и мнения у них разные. И я болею за них всей душой! Сегодня для меня главное – это благополучие и процветание всего белорусского народа. Особенно подчеркиваю, ВСЕГО! В своих убеждениях общество раскололось на части. Еще немного, и может вспыхнуть гражданская война. А этого допустить никак нельзя! Русские, украинцы и белорусы – это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу. Сегодня главная задача – добиться спокойствия и мира в стране, добиться целостности народа. И уже потом перейти к спокойному обсуждению проблем. Я отношусь к людям, которые любят Беларусь и искренне переживают за ее народ, и именно об этом я пела в песне!❤
Она даже активно дискутировала с возмущенными пользователями в соцсетях.
- Напомним, 8 августа, за день до выборов президента Беларуси по всей стране прошли бесплатные провластные концерты. Выступать должны были известные украинские артисты Олег Винник, Тина Кароль, Павел Зибров.