Около двух десятков исполнителей спели песню в поддержку Александра Лукашенко. Пользователи соцсетей возмущаются и спрашивают, за сколько артисты "продали совесть".

Об этом сообщают #Букви.

На днях российские и белорусские артисты выпустили клип под названием “Артисты за мир — Любимую не отдают”. В создании клипа приняли участие около 20 исполнителей из России и Беларуси, среди них: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталья Москвина, Руслан Алехно, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Елена Ланская, Владимир Громов, Анатолий Ярмоленко и тому подобное.

Ролик впервые было опубликован на канале белорусской группы “Аура”. На сегодня его посмотрели более 800 000 раз, комментарии и счетчик лайков/дизлайков выключены.

В песне повторяются слова “Любимую не отдают”. Это фраза Александра Лукашенко, которую он неоднократно использовал в своих публичных выступлениях в течение последних двух месяцев.

В частности, этой фразой он завершил выступление перед парламентом и народом во Дворце республики 4 августа, за несколько дней до выборов.

“За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, работящая, немного наивная и немного уязвима. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают”, — сказал он.

Эту же фразу он повторил во время выступления на “Минск-Арене” 17 сентября. Тогда он принял участие в концерте с участием российских исполнителей под названием “Женский форум “За Беларусь”. Во время этого выступления он также объявил о намерении закрыть границы с Западом и усилить — с Украиной.

Примечательно, что в песне не упоминаются как название страны, так и сам Лукашенко.

Как комментирует песню ее автор?

Автор композиции Евгений Олейник в комментарии российскому изданию РБК заявил, что поддерживает Лукашенко искренне, а песню написал не за гонорар. Также он уверяет, что и артисты за ее выполнение денег не получили. Олейник уверен, что фраза “Любимую не отдают” является аполитичной.

В комментарии изданию “Газета.ру” Олейник отметил также, что выключил комментарии под видео в соцсетях, поскольку получал много негативных отзывов и угрозы.

Как комментируют артисты?

Артисты, участвовавшие в записи песня и съемки клипа фактически разделились на несколько лагерей. Первые уверяют, что это — их добрая воля, другие — что не знали, что песня в поддержку Лукашенко, третьи избегают комментариев на эту тему.

Представительница Филиппа Киркорова в комментарии РИА Новости заявила, что эта песня не имеет политической подоплеки и в поддержку Лукашенко артист не выступал.

Однако пользователи соцсетей есть и были другого мнения. Почти под каждым постом Киркорова в соцсетях выражают возмущение, осуждают действия исполнителя. Нередко можно встретить комментарий о том “сколько стоит совесть” певца.

Сейчас возможность оставлять комментарии на его странице ограничена.

Представители Николая Баскова от комментариев воздерживались. Сам артист тем временем активно рекламировал в соцсетях новый клип “Дико Тусим”. Едва не под каждым его постом — возмущенные комментарии и аналогичные вопросы о том, “сколько стоит совесть”.

Комментарии под его постами сейчас также отключены.

Примечательно, что Басков был среди исполнителей, участвовавших в концерте “Женский форум “За Беларусь” при участии Лукашенко. Это произошло вопреки многочисленным призывам белорусов в соцсетях не приезжать.

На сегодня Басков комментировал ситуацию только один раз, и то — чтобы опровергнуть авторство распространенного в соцсетях сообщения в поддержку Лукашенко от своего имени.

Некоторые артисты, как Александр Буйнов, уверяют, что не знали, что песня имеет политический подтекст. А поучаствовать в клипе его якобы уговаривали словами о том, что Киркоров и Басков уже согласились. Его директор в комментарии Open media заявила, что ему показалось, что это “хорошая компания, чтобы спеть эту песню”.

А Анита Цой в отличие от ранее упомянутых исполнителей открыто поддержала Лукашенко. Она подтвердила, что за участие в клипе ей не платили.

Певица записала видеообращение, в котором заявила, что это “ее добрая воля” и “гражданская позиция русского”.

Она даже активно дискутировала с возмущенными пользователями в соцсетях.