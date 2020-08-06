Об этом сообщают белорусские издания “Радыё Свабода” и TUT.by

Как известно, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы президента. По данным СМИ, 8 августа, в день тишины, когда агитация запрещена, по всей стране пройдут бесплатные концерты. Кто именно финансирует проведение мероприятий, власть скрывает, отмечая только, что для этого не были использованы государственные средства.

Мероприятия позиционируют как праздничные, однако что именно будут праздновать тоже не сообщается. В этот день отмечают Международный день альпинизма.

Участие в концертах примут несколько украинских исполнителей, а именно: Олег Винник, Тина Кароль, Павел Зибров. Они будут выступать в разных городах в компании исполнителей из России.

Минск

В столице Беларуси на площадке у Дворца спорта пройдет большой хип-хоп концерт с участием американских рэперов Tyga и Saint Jhn, россиян Rasa, “Отпетые мошенники” и “Кар-Мэн”, армян Джаро и Ханза и белорусов Мэвл и “Немига”.

Регионы

Брест. Бесплатный концерт пройдет на Гребном канале. В программе — выступления Олега Винника, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, а также группы “Леприконсы”.

Бобруйск. Музыка будет звучать на площадке у Ледового дворца. В концерте примут участие Тина Кароль, Павел Зибров, солистка Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, группа “Песняры” и многие другие.

Витебск. Праздничный концерт состоится на площади Победы. В нем примут участие Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы “Фабрика” и “Лас-Вегас”.

Гомель. В Ледовом дворце выступят Boney M, Morandi, “Сябры”, Jazz City Band и “Дискотека Авария”.

Могилев. Запланирован концерт с участием групп Boney M, “Дискотека Авария” и “Сябры”, которые примерно в то же время должны выступать в Гомеле. Как это будет организовано, представители власти объяснить журналистам не смогли.

Гродно. Концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и Элины Чаги пройдет на площади Ленина.

Как свое участие комментируют украинские исполнители?

Журналисты “РС” связались с командой украинского певца Олега Винника, которая подтвердила, что его пригласили в Беларусь на концерт 8 августа.

“Да, они приглашены, но я не знаю, кто пригласил, на каких условиях”, — сказала пиар-менеджер Олега Винника Елена Ткач и посоветовала связаться с директором певца.

При этом концертный директор Сергей Букшин не смог уточнить, по чьему приглашению и на каких условиях Олег Винник едет в Беларусь. “Понятия не имею”, — сказал он.

На вопрос о том, не боится ли команда певца, что выступление пройдет в рамках кампании Лукашенко, Букшин заявил “При чем тут я? При чем тут Лукашенко? Где он, а где я?” и бросил трубку.

Участие Олега Винника в концерте в Бресте не планировалось заранее, концерт не упоминается на его официальном сайте.