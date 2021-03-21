23-летняя актриса Белла Торн скоро выйдет замуж за своего бойфренда, 27-летнего музыканта Бенджамина Масколо, с которым она встречается уже два года.

Об этом Бенджамин Масколо сообщил на своей странице в Instagram.

“Она сказала да!” – лаконично подписал пост Бенджамин.

Он также опубликовав серию милых фото.

На безымянном пальце Торн теперь красуется кольцо в форме капли.

Фото: @b3nm

Предложение Масколо сделал весьма романтическим способом. Он написал любимой письмо на обратной стороне сценария. Актриса прочитала его, как раз когда работала над сценой.

Ранее в прессе уже появлялись слухи о помолвке Беллы и Бенджамина, но только теперь влюбленные официально подтвердили свое решение жениться.