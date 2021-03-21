Об этом Бенджамин Масколо сообщил на своей странице в Instagram.
“Она сказала да!” – лаконично подписал пост Бенджамин.
Он также опубликовав серию милых фото.
На безымянном пальце Торн теперь красуется кольцо в форме капли.
Фото: @b3nm
Предложение Масколо сделал весьма романтическим способом. Он написал любимой письмо на обратной стороне сценария. Актриса прочитала его, как раз когда работала над сценой.
Ранее в прессе уже появлялись слухи о помолвке Беллы и Бенджамина, но только теперь влюбленные официально подтвердили свое решение жениться.
- Ранее известная американская певица, обладательница “Грэмми” Ариана Гранде объявила о помолвке с бойфрендом и показала кольцо.